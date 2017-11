Folkeskoleelever tynget af uddannelsesvalg

Elever i 8. klasse er pressede og oplever, at de ikke får den nødvendige vejledning til at vælge ungdomsuddannelse.

- De unge tænker overraskende meget over uddannelsesvalget og har en klar forestilling om, at det er vigtigt at have en plan. Bagsiden af den medalje er, at vi ser rigtig mange, der oplever det som et stort pres at skulle vælge.

- Det er jo ikke så mærkeligt, at man føler et pres, men man skal tage alvorligt, at de allerede i ottende klasse oplever så stort et pres og et behov for hjælp, siger chefkonsulent i EVA Anne Sophie Madsen til Politiken.

Rapporten viser, at næsten halvdelen af alle elever i ottende klasse føler et stort pres over at skulle vælge uddannelse, og at næsten hver fjerde ikke mener, at de får tilstrækkelig hjælp og rådgivning.

5300 unge har taget del i undersøgelsen, der viser, at det er unge over en bred kam, der føler sig pressede.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fortæller til Politiken, at hun ikke mener, at flere midler til rådgivning er svaret.

- Vi skal se på uddannelsesvejledning som noget, der er indbygget som en del af undervisningen i udskolingen.

- Når man bliver uddannelsesparathedsvurderet, er det lærernes opgave at vejlede de unge bedre i forhold til deres kvalifikationer og muligheder, siger hun til avisen.

SF's uddannelsesordfører, Jacob Mark, mener, at der er behov for en "ro på"-reform efter år med test, fremdriftsreform og uddannelsesloft.

- Jeg synes, det er synd for de unge, at de føler sig så pressede. Jeg mener, det er et resultat af, at man presser dem mere og mere. De skal vælge hurtigt, og de skal vælge rigtigt.

- Samtidig er det kun dem, der bliver vurderet "ikke uddannelsesparate", der kan få vejledning.

- Så jeg synes, vi skal skrue ned for testeriet og op for vejledningen, siger han.