Folkemødet får knap tre millioner til coronavenlig udgave

Et politisk flertal har indgået en aftale om at give en bevilling på 2,9 millioner kroner til Folkemødet, som dermed kan afprøve et mere coronavenligt format.

Det fortæller kulturminister Joy Mogensen (S).

- Det er utroligt vigtigt, at vi får et samlingspunkt om politik, der også er uden for Christiansborg. Det bliver et koncept, der kan følges forskningsmæssigt, og som dermed kan skaleres til andre begivenheder, så længe corona er her, siger hun.

Folkemødet har selv skaffet størstedelen af de 12,5 millioner, som der er brug for. De sidste 2,9 millioner får de nu af politikerne, og det er et arrangement, der er værd at være medsponsor på, siger Joy Mogensen.

- Det handler om at finde nye måder, hvor vi kan have dialogen og fællesskabet om det, vi brænder for, men under de restriktioner, der måtte være på det tidspunkt, siger hun.

Der bliver en fysisk lokation i Allinge, og så vil der blive introduceret et digitalt spor, så gæster kan følge med hjemmefra.

Folkemødet har ifølge kulturministeren lavet en aftale med et universitet, som skal følge arrangementet.

- De lægger op til, at det kan følges forskningsmæssigt, og de vil dele resultaterne med andre, så lignende arrangementer kan læne sig op ad deres resultater. På den måde kan vi udveksle koncepter, der kan bruges uanset restriktioner.

- Jeg tror også, at både kulturliv og politikere skal være klar til at eksperimentere med nogle eksperimenter, som vi kan sprede ud til flere, hvis vi kan se, at det virker, siger hun.

Efter planen skal Folkemødet 2021 finde sted 17.-19. juni 2021. I år dog med en øget brug af digitale løsninger, så færre mennesker mødes fysisk.

De 2,9 millioner kroner er en del af Kulturministeriets udlodningsmidler, som er reserveret til at understøtte tiltag under corona.