Folkekirkens Nødhjælp aflyser landsindsamling grundet virus

Søndag skulle frivillige havde gået fra dør til dør og samlet ind til verdens fattigste, men Folkekirkens Nødhjælp har valgt at aflyse husstandsindsamlingen på grund af coronavirus.

Organisationen begrunder aflysningen med, at den ikke vil risikere smittespredning ved at gå fra dør til dør. Det gælder også de folk, der samles på de knap 800 indsamlingssteder landet over.

Organisationen havde forventet at samle omkring 9 millioner kroner ind, og det er første gang i 21 år, at organisationen har været nødt til at aflyse.

I stedet håber organisationen, at danskerne vil bakke stærkt op om en akut indsamling via mobiltelefoner og andre ikke fysiske kanaler, lyder det i meddelelsen.

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp siger i meddelelsen, at det har været en svær beslutning at aflyse indsamlingen.

- Derfor har vi valgt lynhurtigt at sadle om og lave en digital indsamling, hvor der kan indbetales på mobiltelefon, siger generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen i meddelelsen.

Flere end 2000 frivillige har de seneste seks måneder været involveret i forberedelsen af arrangementet. Generalsekretæren vil gerne takke alle de frivillige for deres arbejde.

- Jeg kan godt forstå, hvis de er skuffede, men det er vigtigt for os at tage ansvar og ikke lade det enkelte indsamlingssted og den enkelte indsamlingsleder stå med beslutningen om at aflyse eller fortsætte.

- Vi håber, at de mange frivillige nu i stedet vil hjælpe med den alternative indsamling, siger general sekretæren i meddelelsen.

Indsamlingen går i år til familier i verdens fattigste lande, der er ramt af klimaforandringer.

Ifølge indsamlingsorganisationernes brancheforening (ISOBRO) er det ikke muligt at flytte husstandsindsamlingen til senere på året.