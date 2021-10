Fogh: Mette F.'s regering er den mest ræverøde i årtier

- Jeg er oprigtigt bekymret over den politiske udvikling i Danmark. Ikke blot er det svært for pressen at få direkte adgang til at stille kritiske spørgsmål til statsministeren. Men under dække af Coronaen og en stram udlændingepolitik styrer statsministeren med fast hånd den mest ræverøde regering i årtier, siger Anders Fogh Rasmussen.

Ifølge Anders Fogh Rasmussen arbejder Mette Frederiksen "målbevidst på at begrænse danskernes frihed og valgmuligheder."

Dermed gør han ligesom Venstres nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, Mette Frederiksen til hovedfjenden i forhold til Venstres mål om at at sikre "frihed" og "valgmuligheder" i Danmark.

- Det frie gymnasievalg er sat ud af kraft. Børn skal flyttes efter forældrenes indkomst. Det næste bliver vel folkeskolerne. Frie daginstitutioner skal begrænses. Bånd på friskolerne. Mindre frihed til at vælge for de ældre. Stop for det frie sygehusvalg.

- Der er tale om en bevidst ideologisk kurs. Mindre frihed til forskellighed. Det skal være slut med friheden til at gå i skole, bo og uddanne sig på den måde, som vi kender i dag, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han mener også, at Mette Frederiksen på den internationale scenen har trukket Danmark i en forkert retning. På Venstres landsmøde bliver Mette Frederiksen blandt andet betegnet som den mest EU-skeptiske statsminister, Danmark har haft.

- Det bekymrer mig, at statsministeren søger at lokke vælgerne med en indadvendt og tilbageskuende politik af Morten Korch'ske dimensioner - i stedet for at bygge et internationalt netværk og skabe partnere i Europa til gavn for Danmark, siger Fogh.

Han mener derfor, at der er behov for et stærkt liberalt Venstre.

- Der er behov for et kraftigt modspil til den mest røde statsminister siden halvfjerdserne. Ellers får regeringen held til at kvæle de reformer, som vi har gennemført over de sidste par årtier, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han stiller sig i talen bag Jakob Ellemann-Jensen som Venstres formand og opfordrer resten af partiet til at gøre det sammen forud for det kommende kommunalvalg 16. november. Og det kommende Folketingsvalg, der skal komme afholdes inden for de næste to år.

- Jakob, du har ikke haft den nemmeste start som formand. Men takket være din vedholdenhed er der er ved at komme styr på tingene. Nu må vi forvente en klar og utvetydig opbakning fra alle os andre.

- Venstres lange historie viser, at det går Venstre bedst, når der er en klar og kraftig opbakning i Venstre til Venstres formand. Det er den besked, der lyder fra dette landsmøde: Jakob, du har et stærkt og enigt Venstre bag dig, siger Fogh.