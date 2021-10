Fogh: Jeg er meget skuffet over Lars Løkke

På Venstres landsmøde i Herning lægger Fogh ikke skjul på, at han er skuffet over sin afløser som både formand for Venstre og statsminister for Danmark, Lars Løkke Rasmussen.

Folketinget behøver ikke nye partier for at opnå et bredt samarbejde. Sådan lyder det fra Venstres tidligere formand og statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Udmeldingen kommer, efter at Løkke har forladt Venstre og arbejder på sit eget projekt Moderaterne.

Den tidligere Venstre-formand kan ikke se behovet for et nyt parti, der ønsker at samarbejde hen over midten.

- Man kan godt samarbejde på tværs af partiskel uden at stifte nye partier. I denne uge har vi set den klimaaftale for landbruget, hvor praktisk talt alle Folketingets partier står bag, siger Anders Fogh Rasmussen.

Spørgsmål: Så det er et unødvendigt projekt?

- Ja, det synes jeg, det er, siger Anders Fogh Rasmussen.

Spørgsmål: Lars Løkke Rasmussen var din efterfølger. Er du skuffet over, at han har forladt Venstre og startet sit eget projekt?

- Ja, det er jeg meget skuffet over. Det er helt klart. Jeg synes også i hans egen interesse, at han burde være blevet i partiet. Jeg husker endnu det landsmøde, hvor han efter den tumult der var dog kom tilbage og egentligt holdt en glimrende tale. Efter min smag skulle han havde ladet det blive ved det, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han peger på, at det er første gang siden Knud Kristensen i årene efter Anden Verdenskrig forlod Venstre som tidligere formand og statsminister og var med til at danne partiet De Uafhængige

- Så selvfølgelig er det en usædvanligt situation. Men det håndterer vi nu nok, siger Anders Fogh Rasmussen.

I lyset af udviklingen i partiet ærgrer han sig ikke over, at Venstre i weekenden fejrer 150 års jubilæum uden Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg.

- De ville jo ikke have bidraget til nogen god stemning, hvis de var her. Så det er meget naturligt.

- Men jeg vil da gerne sige, at jeg synes Venstre er stort og rummeligt nok til, at de begge kunne have været her. Det synes jeg helt klart. Men det er ikke sådan, at jeg går og græder over, at de ikke er her. Til gengæld må vi så forvente, at der bliver ro blandt dem, der er tilbage, siger Anders Fogh Rasmussen.