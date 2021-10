Fogh: Danmark bør bruge 14 milliarder ekstra på forsvaret

Det mener Anders Fogh Rasmussen. Han deltager i weekenden i Venstres landsmøde i Herning. Her kommer den tidligere Nato-generalsekretær og tidligere statsminister for Venstre med en opsang til Folketinget.

- I Nato har vi besluttet, at alle allierede skal investere mindst to procent af deres produktion i forsvaret senest med udgangen af 2024. Danmark investerer kun 1,4 procent i forsvaret. Det er for sølle, siger Anders Fogh Rasmussen, der fik et forsigtigt bifald til udmeldingen på landsmødet.

- Det vil koste 14 milliarder kroner om året. Det er mange penge. Men frihed og fred er ikke gratis. Den koster, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han henviser til, at Folketinget har bevilget "milliarder og atter milliarder i hjælpepakker til erhvervslivet som erstatning for en indskrænkning af vores frihed under Coronakrisen".

- Helt nødvendigt. Når staten begrænser borgernes frihed, må den også betale prisen. Men så burde vi også investere ekstra i at forstærke vores frihed gennem et moderne og slagkraftigt militært forsvar.

- Regeringen er parat til at betale op mod 18 milliarder kroner i erstatning for at tage friheden fra minkavlerne og aflive erhvervet. Den burde også kunne finde 14 milliarder kroner til forsvaret for at forstærke friheden for os alle sammen, siger Anders Fogh Rasmussen.

Erstatningen til minkavlerne var dog en engangsudbetaling. Anders Fogh Rasmussens forslag om at øge forsvarsbudget vil koste 14 milliarder kroner hvert år og dermed kræve enten besparelser andre steder eller skattestigninger.

Men prisen er nødvendig for at sikre Danmark og andre lande, mener Anders Fogh Rasmussen.

- Det er ikke kun et spørgsmål om at standse evige krige. Det er nok så meget en opgave at sikre evig frihed og fred. Til den mission behøver vi et stærkt militært forsvar. Et forsvar, der også kan blive sat ind i verdens brændpunkter, når det er nødvendigt.