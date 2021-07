Førstehjælp hitter efter Eriksens hjertestop

Hundredtusindvis af tv-seere og tilskuere fulgte med, da Christian Eriksen styrtede mod græsset under Danmarks EM-kamp mod Finland 12. juni på hjemmebane i Parken i København.

Siden episoden har Røde Kors oplevet en overvældende interesse for førstehjælpskurser. Forespørgslerne er væltet ind - især fra virksomheder og andre arbejdspladser.

Det fortæller Marie-Louise Gotholdt, der er national chef i Røde Kors.

- Jeg tror, vi alle har vidst hele tiden, at førstehjælp kan redde liv. Men den aften - den 12. juni - så vi, hvad det betyder at kunne træde til hurtigt.

Røde Kors modtog 148 forespørgsler fra arbejdspladser til organisationens førstehjælpskursus i de første tre uger efter Christian Eriksens kollaps.

Ugen op til den voldsomme begivenhed modtog Røde Kors 15 forespørgsler fra virksomheder, der gerne ville bestille et førstehjælpskursus.

Dermed modtog organisationen i alt 163 forespørgsler om førstehjælpskurser fra arbejdspladser i juni. På en gennemsnitlig måned er tallet 45.

Marie-Louise Gotholdt har ikke tidligere oplevet en begivenhed, der medførte så stor opmærksomhed omkring førstehjælp.

- Det her var en begivenhed, der samlede så utroligt mange mennesker og var så følelsesladet. Vi fulgte alle med i de forfærdelige sekunder, hvor man kunne se Christian Eriksen ligge livløs på græsset.

- Det har nok påvirket os alle, siger Marie-Louise Gotholdt.

Også i Hjerteforeningen har flere meldt sig til livreddende kurser, ligesom flere end normalt har meldt sig som hjerteløbere hos TrygFonden siden kampen mellem Danmark og Finland.

- I Hjerteforeningen har vi siden Christian Eriksens kollaps kunnet mærke en stærkt stigende interesse for vores hjerteredderkurser.

- Selv om det naturligvis er på en trist baggrund, er vi glade for, at der også er kommet noget positivt ud af hændelsen.

- Vi kan se, at rigtig mange danskere ønsker at lære at yde livsvigtig førstehjælp, og det kan rent faktisk i sidste ende betyde forskellen på liv og død, siger Anne Kaltoft, der er administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Der er forskellige bevæggrunde bag, når mennesker vælger at blive førstehjælpere eller hjerteløbere, fortæller adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet.

Nogle vælger impulsivt at tilmelde sig et førstehjælpskursus, fordi de kommer i tanker om, at det er fornuftigt.

Andre gør det for at fremstå som gode, moralske mennesker.

Og så er der dem, der længe har haft et ønske om at få styr på, hvordan man yder førstehjælp, men som først tager sig sammen, når de bliver konfronteret med eksempelvis alvorlig sygdom eller en ulykke.

Generelt vil en begivenhed som Christian Eriksens hjertestop minde de mennesker, der oplever episoden, om vigtigheden ved at kunne yde førstehjælp, forklarer adfærdsforskeren.

- Hvis man ser et menneske falde om med hjertestop, bliver man bevidst om en eventuel risiko i ens eget liv, siger han.