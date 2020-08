Første weekendnat med nye coronaregler forløb problemfrit

Weekenden er den første, efter at beværtninger tidligere på ugen fik lov til at udvide åbningstiden fra midnat til klokken 02. Dog under den forudsætning, at ingen nye gæster blev lukket ind efter klokken 23.

Ritzau har lørdag formiddag været i kontakt med vagtcheferne i samtlige landets 12 politikredse. De melder alle om en rolig nat på coronafronten.

- Vi har udstedet et enkelt påbud til en beværtning, hvor gæsterne stod op og dansede, og det blev bragt i orden med det samme, fortæller Jesper Frandsen, som er vagtchef hos Københavns Politi.

- Vi er meget tilfredse med den ansvarlighed, som er blevet udvist af restauratørerne, fortæller han.

Derudover er meldingen over en bred kam, at politiet ikke har haft noget at se til som følge af de nye regler om åbningstider. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de i et enkelt tilfælde har vejledt en restauratør, der var lidt i tvivl om reglerne.

Ved midnat trådte desuden nye regler om brug af mundbind eller visir i al kollektiv trafik i kraft. Regler, som i sidste ende skal håndhæves af ordensmagten. Men heller ikke her har der været problemer, lyder meldingen fra politikredsene.

Flere politikredse har i de seneste uger modtaget mange anmeldelser om for høj musik, og det gør sig stadig gældende flere steder.

- Vi kan ikke se nogen effekt af de udvidede åbningstider. Vi har i løbet af det seneste døgn modtaget 26 anmeldelser om musik til ulempe, fortæller vagtchef Peter Vestergaard ved Fyns Politi.

I Østjylland er billedet dog et andet.

- Vi har kun modtaget 52 anmeldelser, og det er omkring 40 færre end normal, fortæller vagtchef René Ludvig.