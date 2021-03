Første tilfælde af brasiliansk variant fundet i Danmark

Der er fundet det første tilfælde af den brasilianske variant af coronavirus P1 i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser, at smittetilfældet er fundet i Region Hovedstaden.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt vedkommende er blevet smittet i Danmark eller i udlandet.

Magnus Heunicke (S) oplyser, at der er iværksat intensiv smitteopsporing for at minimere risikoen for, at varianten spreder sig.

Den brasilianske variant vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter af virusset, ligesom det også er tilfældet med den britiske og sydafrikanske variant.

Derudover er der mistanke om, at man kan blive smittet med varianten, selv om man tidligere har været smittet med en anden type af coronavirus.

Varianten blev konstateret første gang i januar i byen Manaus i Brasilien og hos japanere, der havde været i Brasilien.

Netop Manaus har været ramt af en kraftig anden bølge af smitte i starten af året, selv om mange indbyggere tidligere havde været smittet.

Samtidig er der mistanke om, at vacciner muligvis ikke er helt så effektive mod denne variant.

Det vides ikke, om man bliver mere syg, hvis man smittes med P1-varianten.

De brasilianske myndigheder har efterfølgende fundet varianten i coronaprøver tilbage fra december.

Den har ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) spredt sig til i omegnen af 30 lande.

I Europa er der blandt andet fundet tilfælde i Sverige, Færøerne, Finland, Frankrig, Tyskland og Belgien.

Den brasilianske variant er sammen med den britiske og sydafrikanske på de danske myndigheders radar.

Den britiske variant er den dominerende i Danmark, og i sidste uge var tre ud af fire smittetilfælde med den britiske variant.

Der er indtil videre registreret 13 tilfælde med den sydafrikanske variant i Danmark.