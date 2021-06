Første smittetilfælde med Delta Plus er fundet i Danmark

Delta Plus ser ud til at ligne Delta-variant, men SSI efterlyser mere data om smitsomhed og vacciners effekt.

En passager, der er ankommet til Danmark med fly fra Portugal, er bekræftet smittet med virusvarianten Delta Plus.

Det er første tilfælde i Danmark af den mere smitsomme virusvariant, oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Varianten udspringer af Delta-varianten, der først blev fundet i Indien og er vurderet mere smitsom end de øvrige kendte varianter.

Passageren blev PCR-testet mandag. Den positive prøve blev siden sekventeret for at se, hvilken variant af virus der var tale om, og her kom der fredag svar på, at det var Delta Plus.

Der er smitteopsporing i gang for både den rejsende og de øvrige passagerer, som var om bord i flyet. De skal være i isolation, til det opklares, om de er blevet smittet.

SSI oplyser, at der er tale om en dansk statsborger, der er vendt hjem fra en tur til Portugal.

Delta Plus har - til forskel for Delta - mutationen K417N. Det forklarer Troels Lillebæk, som er afdelingschef på SSI og speciallæge i infektionsmedicin. Han er også professor på Københavns Universitet.

- Den har en ekstra mutation, som ifølge nogle rapporter fra udlandet er forbundet med øget smitsomhed og nedsat effekt af antistoffer sammenlignet med Delta.

- Men det er få rapporter. Det er derfor, at man interesserer sig for Delta Plus, forklarer han.

Delta Plus ser dog indtil videre ikke ud til at være meget smitsom, forklarer han.

- Når man ser nærmere på det, kan man se, at der er under 200 identificerede tilfælde af Delta Plus globalt, og i England er den første gang beskrevet i april, men man har ikke set en nævneværdig stigning i antallet af tilfælde.

- Så det er indtil nu lidt modsat den almindelige Delta-variant, hvor vi har set en øget andel af smittede.

Netop hastigheden, hvormed en variant smitter, er noget af det, SSI overvåger.

Også effekten af vacciner ser de på, forklarer Troels Lillebæk.

- Der er kommet foreløbige resultater, som viser, at det ikke tyder på en væsentligt nedsat effekt af antistoffer for Delta Plus. Så det tyder på, at vaccinerne virker mod den her variant.

Troels Lillebæk understreger, at SSI ikke skråsikkert vil sige, at varianten ikke er bekymrende. Der er brug for meget data på varianten, siger han.

Delta Plus blev første gang registreret i Indien i april. Siden er der fundet tilfælde i en række andre lande, herunder Storbritannien, Schweiz, USA og Portugal.

Indiens regering har omtalt Delta Plus som "en bekymrende variant".