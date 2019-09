En 15-årig dreng fra en lille by nær Sorø har som den første været i retten med en anklage for at have udsat en anden for pyskisk vold. Byretten frifandt den 15-årige, men anklagemyndigheden har anket sagen til Østre Landsret. (Modelfoto)

Første sag om psykisk vold er mod 15-årig

To sager om psykisk vold er lige nu på vej igennem retssystemet. Politiet har i hele landet rejst 14 sigtelser for psykisk vold siden lovændring 1. april i år.

Det var især historier om nedbrudte kvinder i forhold med ubehagelige mænd, der i foråret fik et enigt Folketing til at indføre en ny paragraf i straffeloven, så psykisk vold nu kan straffes på lige linje med fysisk vold.

