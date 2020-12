Første professor i tobaksforebyggelse

Derfor er Charlotta Pisinger glad for, at Danmark har fået en tobakshandleplan, der blandt andet skal sikre røgfri skoletid, neutrale pakker, og at tobaksvarer gemmes væk i butikkerne.

Når unge tænder den første cigaret, tror de typisk, at de bare vil være festrygere. Men mange ender med at ryge hver dag og måske blive afhængige resten af livet.

- Det er den allerbedste fødselsdagsgave, jeg kunne få, siger hun.

For med planen nærmer Danmark sig de lande, som forlængst har sat ind over for unges rygning og set, at det virker. Når tobakken bliver mindre tilgængelig, så er der færre, som begynder at ryge.

Charlotta Pisinger, der fylder 60 år 19. december, er Danmarks første og eneste professor i tobaksforebyggelse.

Som førende ekspert har hun blandt andet skrevet de nationale retningslinjer for rygeafvænning.

Foruden de unge rygere er hendes store bekymring tobaksindustrien, som i kraft af et faldende salg på verdensplan har ændret salgsstrategi.

I dag markedsfører tobaksvirksomhederne også såkaldte skadereducerende produkter som e-cigaretter, og konsekvenserne af det har Charlotta Pisinger som den første beskrevet for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

E-cigaretter er nemlig ikke nødvendigvis forbundet med noget positivt, da de kan skabe afhængighed og for nogle rygere blot blive et supplement til den rigtige tobak.

Hvilken betydning den cocktail har på helbredet, er hun sammen med kolleger i øjeblikket ved at undersøge.

Charlotta Pisinger er uddannet læge og har i ti år arbejdet på en række hospitaler, blandt andet på Færøerne.

For tyve år siden slap hun patienterne og har siden koncentreret sig om forskningen. Lige nu på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Navnet har hun med sig fra Prag, hvor hun boede, indtil de sovjetiske styrker rykkede ind i 1968. Året efter flygtede forældrene med hende og to søskende via Østrig til Danmark.

I første omgang slog familien sig ned på Als for siden at flytte til København.

Charlotta Pisinger er gift med en praktiserende læge i Roskilde. De har fem sammenbragte børn.

Hun har rejst i det meste af verden. Sidste år var hun og manden på rygsæktur i Colombia og Ecuador.