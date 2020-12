Første nordjyde vaccineret: Glæder sig til at få friheden tilbage

På en bænk foran plejecentret tog han søndag morgen lidt før klokken 09 imod nysgerrige journalister fra nær og fjern.

Selve vaccinationen foregik inde i varmen på plejehjemmet skærmet fra regn og rusk.

Chresten Baisgaard håber, at vaccinen kommer til at gøre en forskel

- Det har været en hård tid på plejehjemmet. Først blev der åbnet lidt, så blev der lukket ned igen.

- Alle aktiviteter har været lukket helt ned i ti måneder. Folk har siddet på deres stuer og gloet fjernsyn hele dagen. Det er ikke lige sagen, siger han.

Chresten Baisgaards kone døde for to måneder siden.

De mange restriktioner, som coronasituationen har medført, har besværliggjort mulighederne for at være sammen med de to sønner og to børnebørn.

- Nu håber jeg bare, at tilstrækkelig mange vil tage den her vaccine. Så vi kan begynde at lempe nogle af restriktionerne igen, og vi kan få lidt af vores frihed tilbage, siger Chresten Baisgaard.

Vaccinen tilbydes i første omgang de mest sårbare beboere på plejehjem over hele landet.

I Aalborg Kommune har 95 procent af beboerne på plejehjemmene sagt ja til at lade sig vaccinere.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) var søndag morgen også mødt op på plejehjemmet Birkebo.

- Det er kæmpestor dag i dag. Mange beboere på plejehjemmene har lidt store afsavn.

- Men nu er der sat gang i en vaccinationsbølge, så vi forhåbentlig snart kan få et lidt mere normalt liv igen, siger han.

Region Nordjylland har i første omgang modtaget 975 doser af vaccinen. De vil søndag blive indgivet i skuldrene hos plejehjemsbeboere.

Ansatte på Aalborg Universitetshospital og regionshospitalet i Hjørring, der er på vagt søndag, vil også få vaccinen tilbudt.