Første midtjyske minkfarm har registreret coronasmitte

Det drejer sig om en minkfarm ved Bording i Ikast-Brande Kommune. Det bekræfter Fødevarestyrelsen over for DR P4 Midt & Vest.

Hidtil har coronasmitten været isoleret til nordjyske farme og en enkelt farm på Læsø. Her er registreret smitte blandt 51 minkfarme, og yderligere 42 er under mistanke, lød det tirsdag aften fra Fødevarestyrelsen.

Sidste uge var antallet af coronaramte farme 41, mens 20 var under mistanke.

Det var også her, at fødevareminister Mogens Jensen (S) på et pressemøde bebudede, at op mod 100 minkbesætninger svarende til over en million dyr skal aflives på grund af corona.

En opgave, som Fødevarestyrelsen står for med assistance fra Beredskabsstyrelsen og politiet.

Efter planen skal aflivningen af de første mink finde sted onsdag.

Det er dog imidlertid forsinket, da der mangler en aftale om kompensation til de berørte minkavlere.

En kompensationsordning skal være på plads, før arbejdet kan begynde, oplyser Fødevarestyrelsen onsdag.

Det står endnu ikke klart, hvornår en aftale kan være klar, og arbejdet kan begynde.

Alle coronaramte mink skal aflives, og det samme skal raske besætninger i en radius af otte kilometer fra de berørte besætninger.

Et arbejde, der kan tage op til to måneder. Om det præcis bliver 100 besætninger, der bliver aflivet, er endnu usikkert. Tallet afhænger af udvikling i smitten blandt dyrene.

Det første coronatilfælde blandt mink blev registreret på en minkfarm i Nordjylland 17. juni.

Herfra er det gået stærkt.

15. september kunne netmediet Nordtinget fortælle, at hver femte nordjyske minkfarm har været ramt af coronasmitte.

Og nu er der altså også coronasmitte blandt mink i Midtjylland.