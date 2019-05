Første målinger er neglebidende for DF's nummer to

Sker det, så kommer Anders Vistisen ikke ind. Han står som nummer to på Dansk Folkepartis liste, selv om han havde krævet at stå som nummer et. Sådan endte det ikke, og partiledelsen satte hans nære ven Peter Kofod øverst på listen over ham.

En stemme siger stille "nej" hos valgfesten for Dansk Folkeparti, da DR's valgstedsmåling viser, at partiet vil tabe tre ud af fire mandater i Europa-Parlamentet.

- Som jeg forstår på DR, så er jeg 2000 stemmer fra det andet mandat. Så jeg har en rimelig god mavefornemmelse på, at jeg nok skal komme ind, når de rigtige stemmer er talt op, siger Anders Vistisen og fortsætter:

- Det er altid risikoen, når man stiller op til et valg. Og vi tror stadig på, at vi får to mandater.

TV2's valgstedsmåling har da også DF til at få to mandater. Begge målinger viser dog, at Dansk Folkeparti vil gå voldsomt tilbage fra resultatet i 2014, hvor partiet fik fire mandater.

- Det er en anden diskussion i år end i 2014. Dengang var det mere end diskussion for og imod EU. Denne her gang har det været del af et større politisk slagsmål, fordi der har været folketingsvalg, forklarer Dansk Folkepartis Peter Skaarup om udviklingen og fortsætter:

- Og så har vi Brexit, hvor danskerne hver aften er blevet fodret med, at der er kaos i Storbritannien. Så er det svært at trænge igennem med, at vi skal have mindre EU, når der er kaos i et land, der har valgt netop det.

Han siger med fokus på tilbagegangen, at det ikke kunne blive ved med at gå frem.

- Man må sige, at vi er gået frem siden vi blev startet i 1995. Så på et aller andet tidspunkt, så kan det ikke gå frem længere.

- Det er spillets regler, og man må acceptere, at man på et tidspunkt rammer loftet. Men det giver så mulighed for, at det kan gå frem næste gang, siger Peter Skaarup.