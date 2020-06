Første lægemiddel søgt godkendt til behandling af Covid-19 i EU

For første gang har EU's lægemiddelagentur, EMA, fået en ansøgning om godkendelse af et middel til at behandle Covid-19, der er sygdommen, man kan få ved smitte med coronavirus.

Der er tale om lægemidlet Remdesivir, som blandt andet har været testet på patienter i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen har allerede gjort det lettere for danske hospitalsafdelinger at søge om at bruge midlet.

Det betyder, at læger kan søge om tilladelse til at bruge Remdesivir for hele afdelingen i stedet for til hver enkelt patient.

Producenten har ansøgt EMA om en betinget godkendelse af Remdesivir, så der vil muligvis være knyttet nogle betingelser til brugen af præparatet.

Det betyder ifølge EMA's hjemmeside blandt andet, at godkendelsen skal fornys hvert år.

Derudover kan der være en skærpet indberetningspligt, så myndighederne bliver hurtigt opmærksomme på eventuelle problemer.

Hvis EMA vurderer, at fordelene ved at bruge Remdesivir mod Covid-19 er større end bivirkningerne, vil agenturet anbefale, at EU-Kommissionen giver en hastetilladelse til, at lægemidlet kan sælges i alle EU-lande.

Remdesivir er et såkaldt bredspektret antiviralt lægemiddel. Det er udviklet af det amerikanske medicinalfirma Gilead Sciences i 2009.

Remdesivir blev oprindeligt udviklet til at behandle hepatitis og som muligt middel mod ebola. Men det har også vist sig at have en effekt mod coronavirus.

I studier har lægemidlet vist, at det kan nedbringe dødeligheden og indlæggelsestiden for patienter med Covid-19- Men det skal gives på bestemte tidspunkter i sygdomsforløbet.