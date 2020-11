Første hold cyberværnepligtige bliver attraktive for erhvervslivet

En parade skal fredag hylde dem, der gennemfører deres værnepligt. Blandt dem er 15 mænd, der som de første nogensinde få et bevis på, at de har gennemført cyberværnepligten.

Det fortæller Morten H., der er uddannelsesleder for Forsvarets cyberværnepligt. Hans job gør, at han ikke ønsker hele sit navn frem.

- Som alle andre værnepligtshold bliver de hjemsendt med en parade, hvor vi også udnævner holdets it- og cybersoldat, som holdet selv har udvalgt via indstilling.

- De får også en kursusmappe med kursusbeviser på de fag, som kan give cirka ni ugers merit på it-supporteruddannelsen. Regimentschefen kommer også og er med til at gøre afslutningen på deres cyberværnepligt festlig, siger Morten H.

I årtier har der været tre kamppladser for Forsvaret: til lands, til vands og i luften. De cyberværnepligtige bliver uddannet til at kunne forsvare på en fjerde plads: cyberspace.

Værnepligten har varet ti måneder, heraf skulle de første fire måneder bruges på basisuddannelse ved enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. De resterende seks måneder er brugt på it- og cyber-delen.

Undervejs er mændene blevet trænet i at beskytte sig mod angreb online, de har lært af aflæse farer i cyberspace samt hurtigt at afkode, om man er blevet eller er ved at blive hacket, og hvad man kan gøre for at begrænse skaden.

Holdet har også lært, hvordan man kan angribe i cyberspace.

- Hvis man skal kunne beskytte sig bedst muligt, skal man vide, hvilke tanker og muligheder en modstander i cyberspace har for at trænge ind, så man kan lukke huller, siger uddannelseslederen.

Selv om de 15 afslutter værnepligten, er det ikke alle, der tager afsked med Forsvaret. Et antal fortsætter i Forsvaret i stillinger inden for it- og cybersikkerhed.

Hvor mange det præcist er, ønsker Forsvaret ikke frem i offentligheden.

- Der er ingen tvivl om, at de seks måneder, de har med it og cyberuddannelse, gør dem til en eftertragtet kompetence, som Forsvaret også ønsker at tilknytte nogle af. Og nogle har valgt at takke ja til det tilbud, siger han.

Da de værnepligtige er blevet uddannet i it- og cybersikkerhed, er de værnepligtige også eftertragtede på det private arbejdsmarked, vurderer uddannelseslederen.

- Man hører jævnligt om firmaer og organisationer, der bliver udsat for cyberangreb og for eksempel får deres systemer låst. Der vil de værnepligtige også kunne hjælpe med at beskytte firmaerne, inden det sker, siger Morten H.

Cyberværnepligten er i første omgang en treårig forsøgsordning, som bliver løbende evalueret og tilpasset på baggrund af erfaringer.

/ritzau/