Første gang i over en måned med over 600 coronatilfælde

Selv om det er det højeste tal i over en måned, bekymrer det ikke Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge på Anæstesiafdelingen på Svendborg Sygehus.

- Det er meget positivt. Det ser relativt stabilt ud. Det hopper lidt fra dag til dag. På nogle ugedage er det lidt højere end andre.

- Det, jeg bider mest mærke i, er, at det er cirka en måned siden, at de sidste restriktioner blev ophævet, og de små børn har haft næsten to måneder til at smitte hinanden, og det er ikke lykkedes for dem, siger han.

Kigges der på den såkaldte positivprocent, var den højere onsdag.

Positivprocenten er et mål for, hvor stor en andel af de prøver, der er kommet svar på, som har været positive for covid-19.

Det gjaldt for 1,43 procent af de cirka 42.400 testsvar, som indgår i torsdagens smittetal. I onsdagens opgørelse var 1,45 procent positive.

Der er kommet 22 nye indlæggelser af smittede på landets hospitaler. Det samlede antal indlagte med covid-19 i Danmark stiger dog blot med 3 til 98. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Joachim Hoffmann-Petersen mener ikke, at smittetallet kommer til at stige i et omfang, hvor det kommer til at presse sundhedsvæsnet, fordi så mange er vaccineret.

- Der findes en måde at undgå at blive indlagt på, og det er ved at blive vaccineret, siger han.

Samtidig er tre smittede afgået ved døden. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet, og om det derved har påvirket antallet af indlagte. I alt er 2668 smittede døde i Danmark.

Blandt de indlagte er 11 smittede indlagt på landets intensivafdelinger, og af dem får 8 hjælp til at trække vejret med en respirator. Det er én mere end onsdag.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning mod covid-19 fortsætter med langsomt at skride frem.

Der er givet yderligere knap 10.000 vaccinestik, viser tal fra SSI. Af dem var langt størstedelen et tredje boosterstik til ældre eller folk med nedsat immunforsvar.

76 procent af befolkningen har fået mindst et vaccinestik, mens 74,7 procent er færdigvaccinerede. 1,7 procent har også fået et tredje stik.

Joachim Hoffmann-Petersen er desuden kandidat til folketings- og kommunalvalget for Konservative.