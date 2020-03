Første førerløse bus ruller ud på gaden i Aalborg

Transportministeren er med på den første tur, som han tog efter sin tale.

- Jeg vil ikke tøve med at tage med på en køretur lige om lidt. Jeg har set rigtig meget frem til det. Bussen er testet, og det er trafikmæssigt sikkert at bruge den, siger Benny Engelbrecht.

- Bussen gør det muligt at komme endnu lettere rundt i byen. Det gælder særligt de mange ældre, der bor her i området. Det håber jeg, vil tjene til inspiration i andre dele af landet, siger han.

Christian Bering, driftsdirektør i Holo, der står bag udviklingen af busserne, er også med til åbningen torsdag.

- Vi har i alt kørt 30.000 kilometer med 40.000 passagerer i Europa, og nu er vi endelig klar til at begynde i Danmark, siger han.

Der er i alt to busser, der skiftevis kører på ruten. De er eldrevne, og skal derfor oplades efter otte timers kørsel.

De to busser kan hver tage 11 passagerer med på ruten, der strækker sig over 2,1 kilometer med ti stoppesteder.

Bussen kører hvert 15. minut og er i hele forsøgsperioden, der varer de næste to år, gratis for borgerne at benytte ifølge Aalborg Kommune.

Den har en topfart på 18 kilometer i timen.

Det er selskabet Holo, som står for udviklingen af de to førerløse busser. Busserne navigerer via sensorer og registrerer alt i 360 grader rundt om bussen i en omkreds af 60 meter.

Der er ingen forende og bagende på bussen, og den vil derfor ikke skulle vende på ruten.

Aalborg Kommune har i flere år forsøgt at få de førerløse busser på gaden.

Allerede i 2017 blev planerne offentliggjort, og man regnede dengang med, at bussen skulle køre med passagerer året efter.

Sådan blev det ikke, men nu er bussen altså endelig ude på ruten.

Transportministeren har undervejs skullet underskrive en bekendtgørelse, der gjorde det lovligt at sende de førerløse busser på gaden.

Førerløs transport er ikke helt nyt i Danmark. Metrotogene i København er uden fører.