Første doser af ny coronavaccine er ankommet til Danmark

Doserne skal nu pakkes og bliver onsdag sendt til Region Syddanmark.

Sundhedsmyndighederne har besluttet, at alle doserne bliver taget i brug i Region Syddanmark, fordi den første leverance er begrænset.

Ifølge regionsformand Stephanie Lose (V) er det de plejekrævende over 65 år og særligt sårbare personer, der får de første doser af Moderna-vaccinen, skriver DR.

Halvdelen af den første sending bliver samtidig tilbageholdt for at sikre, at der er vacciner nok til andet stik, har SSI oplyst.

Modernas vaccine blev godkendt af EU-Kommissionen onsdag i sidste uge. Danmark har indtil videre sikret sig doser nok til at færdigvaccinere tre millioner personer.

Morderna forventer, at alle, der bliver vaccineret med medicinalselskabets coronavaccine, opnår immunitet mod virusset i mindst et år. Det oplyste selskabet mandag på en sundhedskonference.

SSI modtog mandag sin tredje sending af Pfizer-BioNTech-vaccinen, oplyser SSI.

Det drejer sig om yderligere 58.500 doser, som tirsdag formiddag bliver sendt ud i landet.

Ifølge de seneste tal, der er fra mandag, har 115.932 borgere fået det første stik. Det svarer til 1,99 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at alle voksne kan være færdigvaccineret 27. juni, hvis vaccinerne ankommer til Danmark i det forventede tempo.

Det er Sundhedsstyrelsen, som vurderer, hvilke borgere der står først i køen til en vaccine. Statens Serum Institut inviterer de udvalgte borgere, mens regionerne står for at oprette vaccinecentre og foretage vaccinationerne.