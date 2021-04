Første doser af coronavaccine med uvis fremtid er ankommet

Onsdag morgen fik Danmark endnu en coronavaccine i arsenalet. Men hvornår den tages i brug - og om det overhovedet sker - vides ikke.

Klokken fem ankom 38.400 doser af vaccinen fra Johnson & Johnson til landet, oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Selskabet bag vaccinen valgte tirsdag at udskyde udrulningen i Europa på grund af bekymringer om mulige bivirkninger.

I USA, hvor vaccinen bruges, er der registreret seks sjældne blodproptilfælde blandt knap syv millioner, der har fået vaccinen.

Det fik ligeledes tirsdag USA's lægemiddelstyrelse, FDA, til at anbefale at sætte brugen på pause.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er også i gang med at undersøge vaccinen og en mulig forbindelse til usædvanlige blodpropper.

Udmeldingen fra FDA gjorde indtryk på Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som venter en afgørelse i denne uge.

- Det er meget vigtigt for os, at vi får afdækket dokumentationsgrundlaget for alle vacciner, vi bruger imod covid-19, også Janssen-vaccinen (et datterselskab til Johnson & Johnson, red.), lød det i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Vaccinen fra Johnson & Johnson er den, som Danmark har bestilt flest doser af. Danmark har lagt billet ind på 8,2 millioner doser. Den næste sending ventes at komme i uge 17.

I modsætning til de tre andre coronavacciner, der bruges eller har været brugt i Danmark, kræver den kun ét stik. De andre kræver to stik.

I øjeblikket er det kun vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der bruges.

Brugen af den tredje fra AstraZeneca er sat på pause. Det skyldes lignende bekymringer om sjældne tilfælde af blodpropper.

Der ventes en udmelding om vaccinen, som flere lande har genoptaget brugen af, i denne uge. Lige nu har SSI 202.700 doser på lager.

Det vil altså kunne sætte skub i vaccinationsarbejdet. Omkring en ud af seks i Danmark har fået mindst et vaccinestik. 461.206 personer - eller 7,9 procent af befolkningen - har fået to stik og er færdigvaccinerede.