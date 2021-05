Første dansksprogede Netflix-film får premiere på tjenesten i 2022

Ifølge Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Ekko, giver det nye muligheder, at film udkommer direkte på streaming og uden om biograferne.

- I gamle dage var det næsten umuligt at lave film uden støtte fra Det Danske Filminstitut. Det positive nu er, at der er nye spillere på banen, som giver andre muligheder.

- Men set med biograføjne er det ærgerligt, at biograferne ikke får glæde af sådan en film.

Han forklarer, at coronakrisen har accelereret en igangværende udvikling.

- Streamingmarkedet har haft et år, hvor de har kunnet gøre sig til i forhold til brugerne.

- Den magtposition, som biograferne tidligere har haft, hvor der for eksempel var fire måneder, hvor de havde filmene alene, er en saga blot, siger Claus Christensen.

Filmen "Kærlighed for voksne" instrueres af Barbara Rothenborg og har skuespillerne Dar Salim og Sonja Richter i hovedrollerne.

Genremæssigt beskriver Netflix filmen som en thriller, hvor "intet er, som det ser ud til".

Netflix har tidligere lavet dansksprogede serier som for eksempel "The Rain" og er nu altså klar med den første film på dansk.

- Det her skal ses i forlængelse af deres strategi med at ville ind på de lokale markeder.

- De vil gøre det attraktivt for skandinaverne at have abonnement ved at have noget indhold, der er baseret i de forskellige lande, forklarer Claus Christensen.

Ifølge ham skal man ikke forvente klassiske danske film fra Netflix' side.

- Det vil tage udgangspunkt i noget dansk, men man vil gøre det så internationalt som muligt.

- Nogle af de film, som vi selv sætter meget højt, er originale, danske film som "Druk" (instrueret af Thomas Vinterberg, red.). Så det vidner om forskellige tilgange, og vi vil nok opleve film, som ikke er lige så personlige, vurderer han.

"Kærlighed for voksne" er baseret på romanen af samme navn skrevet af forfatteren Anna Ekberg, hvilket er et pseudonym.

Bag det gemmer forfatterne Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich sig.