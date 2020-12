Første danskere kan måske blive vaccineret mellem jul og nytår

Mellem jul og nytår kan den første dansker muligvis blive vaccineret mod covid-19.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag eftermiddag til TV2.

Tidligere har det været meldt ud, at de første doser til danskere kunne blive uddelt i starten af 2021 eller lidt før.

Tirsdagens udmeldingen kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har meldt ud, at der tages stilling til Pfizer og BioNTechs coronavaccine på et ekstraordinært møde 21. december.

Tidligere var det meldingen, at der senest skulle tage stilling til vaccinen 29. december.

- Forhåbentlig kan vaccinen komme i brug i Danmark i år - det vil sige i nogle af helligdagene omkring jul, siger Heunicke til TV2.

Mødet er blevet rykket frem, efter at EMA har modtaget yderligere data fra selskaberne bag vaccinen.

Når der i EMA-regi er taget stilling til, om det kan anbefales, at vaccinen bliver betinget godkendt, skal det vedtages af EU-Kommissionen.

Det er dog forventningen, at det sker hurtigt, så den - hvis den godkendes - kan tages i brug i medlemslandene inden for få dage.

Når det sker, er det danske sundhedsvæsen ifølge Heunicke klar:

- Også selv om det skulle lande midt i helligdagene, siger han til TV2.

Flere lande har allerede godkendt vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Både USA og Storbritannien er begyndt at vaccinere.

Der er dog her givet en anden type godkendelse. Her er vaccinen godkendt til nødbrug.

I EU - og dermed Danmark - undersøges muligheden for at give en betinget godkendelse.

Det er en reel godkendelse, der kan gives, inden at der er langtidsdata for virkninger og mulige bivirkninger.

Det kan ske, hvis fordelene ved en hurtig lancering overstiger de risici, som det indebærer, at der ikke er helt så meget langtidsdata som normalt.

En sådan godkendelse skal forlænges en gang om året. Selskaberne bag skal i perioden blive ved med at indsende data om vaccinen.