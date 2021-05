Første dansker fløj dansk F-35: Kunne virkelig mærke motoren

For første gang efter overdragelsen af et F-35-fly til Forsvaret har en dansk pilot været på træningstur i en danskejet udgave af det fly, der med tiden skal erstatte F-16-flyene.

Her var en 49-årig aalborgensisk major og testpilot, som går under pilotnavnet Mon, på træningstur i området omkring Luke Air Force Base i Arizona i lidt over en time.

- Jeg er ekstremt stolt af at være den første dansker, der flyver et dansk F-35-fly, siger han efterfølgende.

- Det er noget, jeg har set frem til i flere år, og det er både en drøm for mig og en milepæl for Flyvevåbnet.

Allerede i januar fløj en dansk pilot et F-35-fly. Men dengang var det altså ikke i et fly på danske hænder.

Majoren forklarer, at der er en række forskelle på F-35-flyet og F-16-flyene, som han har langt mere erfaring med.

Blandt andet har man et helt andet overblikssystem, som ifølge Mon er mere "overskueligt".

- F-35 har et unikt flyvekontrolsystem, som gør, at man kan manøvrere flyet meget voldsomt i forhold til andre flytyper, siger han.

Men faktisk er det ret "let at flyve", forklarer han.

Det oplevede han på træningsturen, som bød på formationsflyvning, landinger og test af nødprocedurer - og hvor blandt andet motoren gjorde indtryk.

- Den har jo en meget kraftig motor med stort overskud. I dag lavede vi det, som vi kalder en afterburner-takeoff, hvor man giver fuld motorkraft. Der mærker man virkelig accelerationen i maskinen. Det var ret imponerende, siger han.

49-årige Mon har én gang tidligere fløjet F-35, men altså ikke et dansk et af slagsen.

Denne træningstur var flyets første.

- Flyet har indtil videre kun gennemgået testflyvninger og færgeflyvninger fra producentens fabrik, så det er første gang, at det bliver anvendt til træning, siger Mon.

Danmark skal efter planen uddanne en håndfuld piloter i USA, inden F-35-flyene begynder at komme til Danmark i 2023. De vil operere fra Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland.

Kampflyet er udviklet og produceret i et internationalt partnerskab ledet af USA.

Folketinget besluttede i 2016 at bevilge 20 milliarder kroner til indkøb af F-35-kampfly.

Totalprisen i flyenes levetid ventes at blive på omkring 56,4 milliarder kroner, hvilket politisk har ført til en hel del debat.

Det er det største militære indkøb i dansk forsvarshistorie.