Første dansker er konstateret smittet med coronavirus

Den første dansker er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet er personen blevet konstateret smittet natten til torsdag.

- Vi tager den nye situation meget alvorligt. Arbejdet med at inddæmme og opspore er nu gået i gang.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå at sygdommen breder sig i Danmark, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Ifølge TV2 er den smittede en medarbejder på tv-stationen. Han var i sidste uge på skiferie i det nordlige Italien med sin familie.

I Europa har særligt det nordlige Italien været ramt af det potentielt dødelige coronavirus.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt dialog med den smittede om de personer, som vedkommende har været i kontakt med.

- Arbejdet med kontaktsporing og inddæmning er dermed gået i gang, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i pressemeddelelsen.

TV2 skriver, at den smittede medarbejders kone og søn også er blevet testet for coronavirus. Begge test viste sig at være negative.