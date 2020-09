Første danske pensionsselskab sortlister Kina for overgreb

- Vi vil ikke være et sted, hvor menneskerettigheder bliver brudt kontinuerligt, siger Jens Munch Holst, der er direktør i AkademikerPension, til Politiken.

- Vi har haft dem i sigte i ret lang tid, og det går kun én vej, og det bliver værre og værre.

Selskabet har denne måned skiftet navn fra MP Pension til AkademikerPension.

Det vil nu sælge alle kinesiske statsobligationer og aktier i statsejede kinesiske selskaber. De har en værdi svarende til omtrent 400 millioner kroner.

Til Politiken forklarer Jens Munch Holst, at beslutningen har været svær, da det kinesiske marked har været præget af stor vækst, og investeringerne derfor har været givtige for danske pensionskunder.

- Vi prøver jo hele tiden at holde en balance mellem ansvarlighed og afkast, siger han til Politiken.

Direktøren håber, at han med beslutningen kan inspirere andre, da han godt er klar over, at 400 millioner kroner ikke betyder meget for den kinesiske stat.

Eksperter fra FN og ngo'er har længe anklaget Kina for at tilbageholde op mod en million af det muslimske mindretal uighurerne i lejre i Xinjiang-provinsen.

Læk af officielle opgørelser har ifølge CNN og BBC tidligere vist, hvordan Kina systematisk overvåger uighurer med det formål at forfølge dem, ødelægge deres moskéer og sende dem i såkaldte "genopdragelseslejre".

Store dele af det internationale samfund har også fordømt Kinas håndtering af de omfattende demonstrationer i Hongkong, der toppede sidste år.

Det danske pensionsselskabs beslutning kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har skærpet tonen over for Kina.

Flere virksomheder er blevet placeret på amerikanske sanktionslister efter beskyldninger om at have krænket menneskerettigheder og at udgøre en sikkerhedstrussel.