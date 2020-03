Første coronatilfælde er bekræftet i Grønland

Grønland har taget flere initiativer for at undgå, at coronavirusset også skulle nå dertil. Senest har Grønland fulgt statsminister Mette Frederiksens (S) grænsetiltag. Grænserne til Grønland er altså allerede lukket og har været det siden lørdag klokken 12. (Arkivfoto).

Foto: Lucas Jackson/Reuters