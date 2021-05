Første center for frivillige vacciner åbner torsdag

Her kan frivillige blive vaccineret med enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson, som begge er taget ud af vaccinationsprogrammet.

På torsdag åbner firmaet Practio det første vaccinationscenter for frivillige vacciner i DGI Byen i København.

Det kræver dog en konsultation med en læge, inden man kan få vaccinerne.

Indtil videre har 18.000 personer booket tid til at tale med en læge, oplyser Practio i en pressemeddelelse.

Konsultationerne foregår over computeren og varer cirka 10 minutter. Og det er helt og alene op til lægen at vurdere, om en vaccination kan ordineres eller ej. Det er også op til lægen at vurdere, hvilken en af vaccinerne der ordineres.

Ifølge læge og medstifter af Practio Jonas Nilsen er det ikke interesserede borgere, der mangler.

- Vi kæmper for at skaffe læger nok - men ser større og større interesse fra dem, siger Jonas Nilsen.

Målet er at nå op på 10.000 vaccinationer om dagen, forklarer han.

Vaccinationerne foregår til at begynde med i DGI Byen, men det er planen, at de skal udbredes til resten af landet. Halvdelen af de interesserede, der har tilmeldt sig, bor nemlig uden for København.

- Vi arbejder på at oprette vaccinationssteder i de store byer, men der er ikke noget på plads endnu, så vi kan ikke melde noget ud, siger Jonas Nilsen.

Direktøren i den jyske kølevirksomhed Lowenco, Mikael Hoier, blev den første til at modtage en vaccine under den nye frivillige tilvalgsordning.

Sammen med 17 ansatte kølemontører blev han i søndags stukket med Johnson & Johnson-vaccinen.

Direktøren og kølemontørerne har sagt ja til den frivillige vaccineordning, fordi de skal til Indien for at færdiggøre installationen af 20 fryseanlæg på en vaccinefabrik.

De to vacciner er blevet taget ud af Danmarks officielle vaccine-program, efter der er blevet set sjældne tilfælde af alvorlige bivirkninger blandt vaccinerede.