Første blå folketingsmedlem melder sig ind i Støjberg-protestgruppe

Stifter af partiet Fremad og løsgænger i Folketinget Simon Emil Ammitzbøll-Bille har meldt sig ind i en protestgruppe på Facebook mod Inger Støjberg (V).

Gruppen hedder "Danskerne støtter IKKE Støjberg" og har torsdag formiddag 123.000 medlemmer.

Ammitzbøll-Bille er efter eget udsagn det første folketingsmedlem fra blå blok, som melder sig ind i gruppen.

- Jeg er blevet provokeret af, at Inger Støjberg siger, at det kun er for stærkt venstreorienterede.

- Støtten til retsstaten er ikke et højre- eller venstreorienteret projekt.

Retsstaten bør i stedet være noget, som alle bakker op om, siger han.

- Jeg vil ikke finde mig i, at hvis man ikke falder for den støjbergske spin om at gøre det til en folkeafstemning om hende selv, så skal man udråbes som venstreorienteret.

- Vi er mange borgerlige, der synes, at retsstaten er vigtig, lyder det.

Gruppen er opstået, samtidig med at Instrukskommissionen afhører vidner i en sag om en ulovlig instruks, som Inger Støjberg gav i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister. Den handlede om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister i Venstre-regeringen, som trådte til i juni 2015.

I november 2016 blev regeringen udvidet til også at omfatte De Konservative og Liberal Alliance, hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille var medlem.

Han understreger, at instruksen blev givet, da Venstre sad alene i regering.

- Men jeg har den holdning, at hvordan retsstaten og loven ser ud afhænger ikke af, om det er venner eller fjender.

- Det handler om, at vi alle er lige for loven, og ministre er i særdeleshed ikke hævet over loven, slår Ammitzbøll-Bille fast.