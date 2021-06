Første bilist er dømt for vanvidskørsel - skal i fængsel

Den første dom for vanvidskørsel i Danmark er nu afsagt, efter at de nye skærpende regler trådte i kraft 31. marts.

Det skete ved Retten i Glostrup, hvor en 41-årig mand torsdag er idømt 20 dages ubetinget fængsel og er blevet frakendt kørekortet i tre og et halvt år.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden kørte mindst 102 kilometer i timen på en vej, hvor hastighedsgrænsen er på 50.

I tråd med de nye, skærpende sanktioner for grove overtrædelser af færdselsloven, som politiet og regeringen beskriver som vanvidsbilisme, er straffen således blevet skærpet for mandens overtrædelse.

Det var 23. marts i år, at et flertal af Folketingets partier vedtog loven om vanvidsbilisme.

Det var en del af regeringens lovpakke med titlen "Vanvidskørsel skal stoppes - 9 tiltag for tryghed på de danske veje". Målet for regeringen er at få vanvidsbiler væk fra gaden og skærpe straffe ved vanvidskørsel.

Vanvidsbilisme er blandt andet særlig hensynsløs kørsel, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 kilometer i timen og spirituskørsel med en promille over 2,00.

De nye regler ville også have gjort det muligt for politiet at beslaglægge den 41-åriges bil - en 2,4 ton tung Range Rover Sport med en ottecylindret femliters motor med 510 hestekræfter - men den var leaset før skæringsdatoen for de nye skærpelser.

Derfor er bilen undtaget reglen for konfiskation og er i stedet blevet udleveret tilbage til leasingselskabet.

Manden var i forvejen frakendt førerretten betinget på grund af tidligere hastighedsovertrædelser.