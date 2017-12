Førerløse busser kan være på vej på Sjælland

Det bliver måske snart en realitet for patienter på Sjælland. Ifølge TV2 Lorry har Region Sjælland i samarbejde med trafikselskabet Movia aftalt rammerne for et forsøg med førerløse busser.

- Det er vigtigt at komme i gang og få testet og skabt et erfaringsgrundlag, for der er ingen tvivl om, at vi kan løse mange kollektive trafikudfordringer i fremtiden med førerløse busser, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk i en pressemeddelelse.

Nu sættes der gang i et udbud om de første førerløse busser. Ifølge TV2 Lorry forventes det, at de første busser kører ud inden for et år.

TV2 Lorry skriver, at programmet er inddelt i tre faser.

Først skal busserne testes inden døre på et sygehus i regionen. Næste skridt er at lade bussen køre mellem afdelinger på sygehuset.

Slutteligt skal bussen køre mellem eksempelvis et tog eller en busstation og hen til et sygehus.

Movia er involveret i projektet, fordi man håber, at de førerløse busser på sigt kan blive en integreret del af den offentlige transport.

- Forsøget skal også give viden om, hvordan vi kan skabe gode transportløsninger med den nye teknologi, som passagererne kan bruge.

- Vi glæder os til at komme i gang, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, ifølge TV2 Lorry.