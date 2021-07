Med nye retningslinjer anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at gravide, ammende og kvinder i fertilitetsbehandling kan blive vaccineret mod coronavirus. Det kan de være helt trygge ved, siger fødselslæger. (Arkivfoto)

Fødselslæger opfordrer gravide til at lade sig vaccinere

Gravide, ammende og kvinder i fertilitetsbehandling får nu tilbud om at blive vaccineret mod covid-19.

Fra landets fødselslæger og gynækologer er opfordringen klar: Tag imod vaccinen.

Det siger Annemette Lykkebo, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG). Det er en forening for fødselslæger og gynækologer.

- Bliv vaccineret. Nu er det både os og Sundhedsstyrelsen, der anbefaler det, og jeg håber, at gravide, ammende og fertilitetspatienter vil føle sig trygge i, at det er, hvad der skal gøres nu.

- Enkelte gravide kvinder kan blive alvorligt syge af covid-19, og det kan have ret store konsekvenser for mor og barn. Det kan vi forhindre ved, at man lader sig vaccinere, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har onsdag udsendt nye retningslinjer. Heri anbefaler styrelsen vaccination til gravide og ammende.

Det har ikke tidligere været tilfældet. Årsagen er ifølge Sundhedsstyrelsen, at der har været utilstrækkelig dokumentation for at anbefale brugen af vacciner.

Men nu har gennemgang af ny data og erfaringer fra andre lande fået styrelsen til at skifte kurs.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har tidligere udtalt, at styrelsen skal være ekstra sikker, når den direkte anbefaler en vaccine til befolkningen.

- Vi har gennem nogle måneder arbejdet på at få det i stand, men Sundhedsstyrelsen har været lidt afventende.

- Derfor er det glædeligt, at vi nu sammen kan anbefale gravide, ammende og fertilitetspatienter at blive vaccineret, siger Annemette Lykkebo.

I Jordemoderforeningen kalder formand Lis Munk arbejdet med at afsøge viden på området for fornuftigt.

Hun vurderer, at det for mange vil være en lettelse at kunne blive vaccineret. Men det vil også afføde spørgsmål fra de gravides side.

Dermed vil jordemødrene også komme til at stå over for en større informationsopgave.

- Nogle vil sige ja tak med det samme, mens andre skal tænke over det. Når man går fra at fraråde til at anbefale noget, så vil nogle naturligvis have spørgsmål.

- Fordi det er en ændring, så er det klart, at jordemoderen som den primære sundhedsperson har meget kontakt med den gravide, og der vil være mange spørgsmål. Der skal gives noget mere information, siger Lis Munk.