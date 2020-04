Fødselslægen fik nok af sparekniven

Morten Hedegaard satte gang i en heftig debat om forholdene for fødende og ansatte på Rigshospitalets fødeafdeling, da han i 2016 besluttede at stoppe som klinikchef efter 14 år.

- Det er for mig blevet en større og større belastning. Jeg sover dårligt og har gjort det i alt for lang tid, skrev han dengang i et brev til de ansatte.

Det ramte lige ned i de sparekrav, som fødeafdelinger flere steder i landet har været underlagt. Kritikken gav ikke bare ekko i Danske Regioner, men også på Christiansborg.

Det var trods alt ikke en hvilken som helst læge, der slog i bordet.

Morten Hedegaard, der fylder 60 år 30. april, er et fyrtårn inden for gynækologi og fødsler.

Det er ikke uden grund, at kongehuset har peget på ham, når prinser og prinsesser, fra prins Christian til tvillingerne Josephine og Vincent, skulle komme til verden.

Således var det ham, der stod side om side med kronprinsparret i foyeren på Rigshospitalet, da de efter veloverståede fødsler viste deres nyfødte frem for journalister og fotografer.

I dag driver Morten Hedegaard egen klinik på Østerbro i København, hvor han og tre jordemødre tilbyder behandlinger inden for gynækologi, graviditet og fertilitet.

Derfra lyder det, at han er glad for sin beslutning. Den har givet ham en dagligdag med færre dokumentationskrav, end der var i det offentlige, og dermed mere tid til patienterne.

Morten Hedegaard er opvokset i Billund, hvor hans far var direktør på Lego. Selv drømte sønnen om at blive dyrlæge, men det endte med medicinstudiet på Aarhus Universitet.

Som studerende kom han i praktik på fødeafdelingen på Esbjerg Sygehus, hvor han fik lov til at tage imod sit første barn. Fra da af vidste han, at han havde valgt rigtigt.

- Det var med til at få mig til at brænde for faget: Den tillid, jordemoren viste mig, og så det lille mirakel ..., har han sagt i et interview med Weekendavisen.

I 1993 forsvarede han sin ph.d. om sammenhængen mellem stress og lav fødselsvægt, og syv år senere blev han speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Den første ansættelse som speciallæge fik han på Rigshospitalets fødeafdeling. Dengang havde afdelingen omkring 3000 fødsler årligt - da han rejste, var der dobbelt så mange.

Morten Hedegaard er gift med Birgitte Hedegaard, der er uddannet tandlæge, men i dag tilknyttet den nye klinik.

Sammen har de tre voksne børn og tre børnebørn. To af børnene er fulgt i deres fars fodspor og er blevet læger.