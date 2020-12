Fødevarestyrelsen anbefaler D-vitamin i hele vinterhalvåret

Det er en god idé for alle voksne og børn over fire år at tage tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til april.

Sådan lyder de opdaterede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen mandag. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidig anbefales forældre at give deres små børn D-vitamin hele året, indtil barnet fylder fire år.

Hidtil har den anbefaling kun været gældende, indtil barnet fyldte to år.