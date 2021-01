Fødevareministeriet får ny chef i presset tid

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under Rasmus Prehn (S) har ansat Morten Niels Jakobsen som ny departementschef. Han kommer fra en stilling som styrelsesdirektør for Vurderingsstyrelsen.

Han erstatter Henrik Studsgaard, der efter opdelingen af Miljø- og Fødevareministeriet fortsatte som departementschef for Miljøministeriet.