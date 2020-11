Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) åbner nu på for, at nogle mink kan overleve.

Fødevareministeren åbner for nogle minks overlevelse

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har ifølge Jyllands-Posten i TV Midtvest tirsdag aften åbnet for, at nogle avlsmink ikke nødvendigvis skal aflives. Det er lodret imod tidligere meldinger fra ministeren og statsministeren.

Onsdag i sidste uge fortalte regeringen, at det var besluttet, at alle mink skulle slås ned, efter at mutationer af covid-19 havde spredt sig fra dyr til mennesker.

Trods manglende lovhjemmel til at slå mink ned uden for smittezoner har minkavlere over hele landet fulgt den anvisning. Men nu bliver den altså modereret.

- Minkavlen kan ikke gøre for, at coronaen er kommet. Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr

- Regeringen har intet imod minkavl. Tværtimod har vi været med til at fremme minkavl. Det er en vigtig økonomi og mange arbejdspladser, siger Mogens Jensen blandt andet til TV Midtvest.

Regeringen er røget ind i et stormvejr, fordi den ikke sikrede sig lovhjemmel til at instruere minkavlere i at slå raske dyr ned uden for smittezoner. Der er dog umiddelbart politisk flertal for at gøre det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skrev da også så sent om onsdag på Facebook, at alle mink skal slås ned. Her skrev hun - som også fremlagt onsdag i sidste uge - at regeringen modtog en klar vurdering fra Statens Serum Institut om, at mink udgør en risiko for folkesundheden.

- Når vi som regering modtager en så klar risikovurdering, mener vi ikke, vi kan gøre andet end at træffe den tunge beslutning at lade minkene aflive - også de mink, som ikke selv er smittede eller befinder sig i nærheden af smittede besætninger, skrev hun.

Mogens Jensens udmelding er også stik imod det lovforslag om midlertidigt forbud mod mink i hele Danmark, som regeringen præsenterede tirsdag.

- Med lovforslaget foreslås af folkesundhedsmæssige årsager et forbud mod hold af mink, står der i lovforslaget.