Fødevareminister vil have forbud mod frugt med giftigt stof

Det siger ministeren til DR, efter at Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) efter en undersøgelse har anbefalet, at EU næste år fjerner stoffet fra listen af godkendte insektmidler.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil hurtigt have lavet et forbud mod stoffet chlorpyrifos, som blandt andet bruges til at sprøjte på appelsiner, citroner og vindruer, der ikke er dyrket økologisk.

Mogens Jensen vil have hurtigere handling i Danmark.

- Vi skal have etableret et forbud, før virksomhederne kan rette sig efter det. Og det er klart, at det skal etableres så hurtigt som muligt. Inden for kort tid vil det betyde, at det ikke findes ude i butikkerne.

- Ingen af de varer, der er behandlet med de her stoffer, skal kunne komme ind i Danmark. Og det forbud kan du etablere under de nuværende EU-regler, hvis du kan påpege, at der er en sikkerhedsrisiko, siger Mogens Jensen i Orientering på P1.

Tidligere undersøgelser har ifølge DR vist, at hver tredje ikkeøkologiske citrusfrugt i danske butikker indeholder chlorpyrifos.

Det er ikke tilladt at bruge chlorpyrifos i Danmark, men det accepteres under en vis grænseværdi i frugt, der er importeret fra udlandet.

Den grænseværdi vil fødevareministeren altså have ændret, så der ikke længere kan sælges frugt med stoffet i Danmark.

- Med de oplysninger, vi nu har fået fra den europæiske fødevaresikkerhedsenhed, står det jo klart, at det her stof ser ud til at være skadeligt, særligt for hjernens udvikling hos fostre og børn.

- Og derfor mener jeg ikke, at de her stoffer skal kunne findes i danske fødevarer, siger Mogens Jensen til DR.

Han vil i første omgang etablere forbuddet i Danmark, men han vil arbejde for, at det kommer til at gælde i alle EU-lande.