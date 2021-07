Fødevareminister vil halvere landets tonstunge madspild

Professor mener, at det er opnåeligt at halvere landets årlige madspild, siger han til Politiken.

I Danmark forsvinder der årligt 814 tons mad som spild, og størstedelen forsvinder, inden det når ud til forbrugerne.

Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Det er noget som sundhedsminister Rasmus Prehn (S) ifølge Politiken kalder "virkelig voldsomt", og som han derfor vil forsøge at mindske.

- Jeg tænker, at vi mindst skal halvere madspildet, men om vi kan det, ved jeg endnu ikke. Vi er nødt til først at have et mere oplyst grundlag at måle ud fra, siger han til mediet.

Det tonstunge madspild hvert år er også noget, som overrasker Jørgen Dejgård Jensen fra Københavns Universitet, hvor han forsker i, hvordan industrien kan blive bedre til at udnytte sine producerede fødevarer.

- 15-20 procent af vores fødevarer ender med ikke at blive spist, siger han til Politiken.

- Det er i den grad ressourcespild.

Professoren mener dog, at det er opnåeligt at halvere det årlige madspild, skriver mediet.

Opgørelsen af madspild er et krav fra EU-Kommissionens side, og den giver ministeren muligheden for at følge med i, om forskellige initiativer har en indvirkning på at få mindsket spildet.

Vil man sammenligne det nuværende årlige madspild med tidligere år, kan det dog blive svært, oplyser Miljøstyrelsen.

Det skyldes, at der tidligere er blevet brugt andre metoder til at opgøre spildet.

I alt forsvinder der hvert år 429 tons mad som spild, inden det når forbrugerne. 247 af de resterende tons forsvinder i husholdningerne.

Formår Danmark at nedbringe madspildet, kan det komme til at gavne miljøet. Det vurderer Thomas Fruergaard Astrup, der er professor hos DTU Miljø.

Tidligere har han ifølge Politiken lavet en beregning for Miljøstyrelsen, som viser, at hvis madspild helt kan undgås, så vil det kunne spare atmosfæren for, hvad der svarer til en tiendedel af det danske klimamål i 2030.