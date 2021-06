Fodboldtur til Baku giver krav om karantæne ved hjemkomst

Det kan blive en besværlig omgang, hvis danske fodboldfans beslutter sig for at rejse til Baku i Aserbajdsjan for at se landsholdet spille næste EM-kamp på lørdag.

Aserbajdsjan er i øjeblikket farvet orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser bliver frarådet til landet.

Det betyder også, at hvis man rejser retur til Danmark fra Aserbajdsjan, så er der krav om ti dages karantæne - dog med mulighed for at teste sig ud af karantænen på dag fem.

Der bliver dog fra dansk side arbejdet på at finde en løsning, der vil gøre det lettere at rejse ud og hjem. Det oplyser Udenrigsministeriets pressetjeneste.

Det lykkedes i forbindelse med Danmarks kamp lørdag i Amsterdam i Holland, hvor danske fans kunne opholde sig i landet i op til 12 timer uden at skulle gå i karantæne.

Den mulighed var der nogle få tusinde danske fans, der gjorde brug af. Blandt andet var der flere, som med fly fløj til og fra Holland på samme dag.

Der var også fans, som rejste i bus fra Danmark med rejsearrangøren Landsholdsrejser.dk. Her har man allerede booket nogle fly i forhåbning om at kunne sende danske fans til Baku.

Ifølge Nicolai Bryde Nielsen, direktør og medstifter af Landsholdsrejser.dk, har firmaet siden lørdagens kamp fået 300 henvendelser fra danskere, der har lyst til at rejse til Baku for at se kampen på stadion.

- Jeg vil skyde på, at vi kan sende to-tre chartrede fly afsted, og at der måske i alt kommer 2000-3000 danskere til Baku for at støtte landsholdet, siger Nicolai Bryde Nielsen.

Han fortæller, at der helst skal komme en afklaring om rejserestriktionerne senest mandag, for at man skal kunne nå at få et rejsetilbud til Baku på plads.

Danmarks kamp næste weekend i Baku bliver enten mod Holland eller Tjekkiet. Modstanderen bliver fundet søndag aften.