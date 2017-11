Fodboldtræner dømmes for at krænke mindst 39 børn

En fodboldtræner på den københavnske Vestegn er blevet dømt for at have krænket et stort antal børns og unges blufærdighed.

Tirsdag er straffen af Retten i Glostrup blevet fastsat til ubetinget fængsel i et år og seks måneder, oplyser politiet.

Den dømte er 21 år. Ved hjælp af falske Facebook-profiler udgav han sig for at være teenagedrenge og -piger. Og løgnen lokkede mange i alderen fra 13 til 15 år til at sende ham intime billeder.

En del af ofrene kendte han i forvejen fra sin tjans som træner.

- Han udså sig nogle af sine ofre, fordi han i forvejen kendte dem som deres sportstræner - og det skærpede straffen, siger anklager Britt Hansen i en pressemeddelelse.

I alt skal han betale erstatning på 400.000 kroner til de mange, der blev krænket. Samtidig er det en led i dommen, at han ikke må beskæftige sig med børn og unge. Hverken i et job eller i fritiden. Desuden må han ikke opsøge børn og unge på nettet.

Den dømte har arbejdet som pædagogmedhjælper i en institution, ligesom han har været ungdomstræner i to fodboldklubber i Brøndby og Albertslund, skriver sn.dk.

I retten har han sagt, at chatten på nettet var en slags flugt fra det virkelige liv. Det var som en boble. Han var godt klar over, at han gjorde noget forkert. Da han i foråret blev afsløret og anholdt, faldt der en sten fra hans hjerte, har han ifølge sn.dk sagt i tirsdagens retsmøde.

Sagen er ifølge politiet et typisk eksempel på fænomenet, som kaldes grooming. Det er en slags digitalt børnelokkeri, mener psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet ifølge politiets pressemeddelelse.

- Han opsøger børn på nettet forklædt som barn eller en flink voksen og lokker dem til grænseoverskridende ting. Derfor er det vigtigt, at børn udvikler en naturlig skepsis over for nye, fremmede netvenner og siger nej til at sende intime fotos eller penge, siger Kuno Sørensen.