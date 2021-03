Fodboldspiller tiltalt for krænkelser lader sag køre uden ham

En fodboldspiller, der er tiltalt for at have krænket to piger på Snapchat, har torsdag valgt at blive væk fra sin retssag i byretten.

- Han ved godt, at der bliver afholdt retsmøde, men han har ikke mulighed for at komme, siger hun.

Han indvilger dog i, at sagen bliver behandlet uden ham, og afstår altså fra muligheden for at give sin forklaring i retten. Men han vil frifindes, fortæller forsvareren.

Fodboldspilleren er tiltalt for at have krænket blufærdigheden for to piger på henholdsvis 13 og 14 år gennem Snapchat. Det skete på et tidspunkt, hvor han var på kontrakt med en klub i Superligaen.

Han har fået nedlagt et navneforbud i sagen, hvilket gør det forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere ham. Torsdag morgen har journalister protesteret mod forbuddet, men dommeren har valgt at opretholde det.

Fodboldspilleren sendte ifølge anklageskriftet flere billeder af sin afklædte krop på Snapchat til en pige på 13 år. Han skal også have efterspurgt billeder af hende i undertøj og bikini og blandt andet spurgt, om hun var moden af sin alder.

Det skal være sket på et ikke nærmere bestemt tidspunkt fra 27. december 2019 til 5. januar 2020.

Den anden pige var 14 år, da spilleren ifølge anklageskriftet på Snapchat sendte tre billeder af sit erigerede lem og blandt andet skrev: "Du må bare lege lidt med".

Ifølge anklagemyndigheden sendte spilleren ligeledes en video, hvor han masturberer og skrev "ville du ikke gerne have min pik oppe i dig lige nu da". Det skal være sket den 27. marts 2020.

Tiltalen går på blufærdighedskrænkelse, som kan straffes med bøde eller fængsel. Der er en strafferamme på fire års fængsel, hvis det er er foregået over for et barn på under 15 år.

Der er dog umiddelbart udsigt til en kortere fængselsstraf, hvis han dømmes. Det er derfor, at sagen får lov til at fortsætte, selv om spilleren er udeblevet fra sagen.

Foruden fængselsstraf risikerer han at skulle betale erstatning til de to piger.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvordan kontakten mellem den tiltalte og de to mindreårige opstod.

Pigerne afgiver torsdag forklaring i sagen, men det foregår for lukkede døre, så det er ikke muligt at høre, hvad de fortæller. Retten har kun afsat torsdag til sagen.