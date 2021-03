Fodboldspiller dømt for at sende nøgenfotos til 14-årig

En fodboldspiller er torsdag i byretten idømt 20 dages betinget fængsel for at have sendt nøgenfotos til en 14-årig pige på Snapchat.

Han var også tiltalt for at have sendt fotos til en pige på 13 år, men den del af sagen er han frifundet for.

Fodboldspilleren var på tidspunktet for krænkelserne på kontrakt med en klub i Superligaen. Han er dog beskyttet af et navneforbud, som er blevet udstrakt til også at gælde under en eventuel ankesag.

Navneforbuddet gør det forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere ham.

Retssagen torsdag kørte dog uden hovedpersonen selv. Han valgte at blive væk og indvilligede i, at sagen kunne behandles uden ham.

Det var på Snapchat i marts 2020, at fodboldspilleren sendte tre billeder af sit erigerede lem til den 14-årige pige og blandt andet skrev: "Du må bare lege lidt med".

Han sendte også en video, hvor han masturberer og skrev "ville du ikke gerne have min pik oppe i dig lige nu da".

Selv om fodboldspilleren ikke har afgivet forklaring torsdag, er det kommet frem, at han ville frifindes. Han har erkendt, at han sendte videoen og billederne, men han nægter, at han vidste, at pigen var under 15 år.

Han var også tiltalt for at have sendt flere billeder af sin afklædte krop på Snapchat til en pige på 13 år og efterspurgt billeder af hende i undertøj og bikini og spurgt, om hun var moden af sin alder.

Det har retten dog ikke fundet var en krænkelse af pigen. Blandt andet fordi man ikke på de billeder ser hans kønsorganer.

Anklager Julie Binau har forklaret, at fodboldspilleren først har synes godt om billeder af pigerne på Instagram og efterfølgende tilføjet dem på Snapchat.

Pigernes forklaring har været bag lukkede døre, så det ikke har været muligt at høre.

Fodboldspilleren og anklagemyndigheden har nu en frist på 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.