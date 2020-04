Fodboldnomaden fik eventyr for hele talentet

Miklos Molnar har været vidt omkring i sin fodboldkarriere, hvor han nåede at repræsentere 12 klubber, inden han parkerede fodboldstøvlerne på hylden i 2000.

Det skete efter at have scoret sejrsmålet i finalen i den amerikanske MLS Cup for Kansas City Wizards.

Eventyr og mål var generelt kendetegnende for den danske fodboldspiller, der fredag den 10. april fylder 50 år.

- Når jeg tænker tilbage på det, jeg har oplevet, så virker det fuldstændig uvirkeligt, fordi jeg har oplevet så meget, sagde han i et interview med Tipsbladet i 2011.

- Men specielt måden, jeg sluttede af på i Washington, da jeg scorede i finalen, og jeg vidste, at det var sidste gang, at jeg skulle røre en bold, var mere eller mindre uvirkeligt.

Efter en fodboldopdragelse i B 1908 og Fremad Amager begyndte seniorkarrieren i Hvidovre IF i 1987.

To år senere rykkede han til BK Frem, hvor han med 14 mål blev topscorer i 1. division.

Som 19-årig fik Molnar i 1990 sin første udlandskontrakt, og turen gik til Standard Liege i Belgien og siden til Servette FC, hvor han blev topscorer i den bedste schweiziske liga med 18 mål i 34 kampe.

Tilbage i Danmark kom endnu en topscorertitel i hus, da han i 1996-97-sæsonen tordnede 26 mål ind i 33 kampe for Lyngby i Superligaen.

Desuden har Molnar repræsenteret AS Saint-Étienne, Frankfurt, Herfølge, Sevilla og til sidst altså Kansas City Wizards.

På det danske landshold blev det til 18 kampe og to mål for angriberen, der aldrig fik spillet sig helt ind i varmen på det rød-hvide nationalhold, som han repræsenterede sporadisk fra 1990 til 2000.

Han var med ved VM i 1998, hvor det kun blev til yderst begrænset spilletid. I Danmarks kamp mod Sydafrika blev han skiftet ind i 58. minut, men fik rødt kort otte minutter senere.

Efter den aktive karriere har Molnar kun haft begrænset involvering i fodboldverdenen.

I 2011 vendte han dog tilbage, til hvor det hele startede, da han blev sportschef for B 1908 i 2. division.

Han forlod dog stillingen igen efter få måneder, da han ikke kunne blive enig med ledelsen om visionerne for klubben.