Fock har ny forklaring på ledelsesrokade i Alternativet

Da Alternativet i sommer rykkede rundt på posterne i partiets gruppe på Christiansborg, hed det sig, at rokaden skete for at sikre mere fokus på klima og grøn omstilling.

Hun forklarer til Jyllands-Posten, at en personalesag i partisekretariatet spillede en særlig rolle.

En medarbejder, der var anklaget for at have begået seksuelt overgreb på en kollega, blev fyret.

Men kort efter blev vedkommende genansat i en anden stilling af partiets sekretariatschef, Mikkel Nørskov, uden at gruppeformanden fik besked.

Det påtalte hun over for den øvrige ledelse, uden at det dog ændrede noget.

- Disse uenigheder har været tiltagende i forhold til, at jeg ikke fik mulighed for at følge konsekvent op, når der var aftalebrud og uønsket adfærd fra ledende medarbejdere, siger hun til avisen.

Konsekvensen blev, at Fock stoppede som gruppeformand og sammen med Rasmus Nordqvist trak sig ud af den politiske ledelse.

Partileder Uffe Elbæk afviser dog, at personalesagen var den vigtigste grund til rokaden.

- Der var da forskellige holdninger til, hvordan sagen skulle håndteres. Her påtager jeg mig mit ansvar, og med det, jeg ved i dag, skulle jeg nok have handlet hurtigere og mere konsekvent, da jeg fandt ud af, at vedkommende var blevet genansat, siger han til Jyllands-Posten.

I forbindelse med rokaden blev Carolina Magdalene Maier ny politisk ordfører, mens René Gade blev gruppeformand.