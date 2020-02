Fock blev den uønskede leder for Alternativets folketingsgruppe

- Personligt vil man altid gerne modtages meget hjerteligt. Men de har alle haft et ønske om, at det skulle blive Rasmus, så det er helt menneskeligt, at de lige skal fordøje skuffelsen, siger Fock.

Hun sidder ikke selv i Folketinget. Men tirsdag er hun inde på Christiansborg for at deltage i Alternativets gruppemøde. Her bliver den første opgave at udpege en ny politisk ordfører.

Den post er ledig, efter at Rasmus Nordqvist mandag meddelte, at han ikke vil være politisk ordfører længere.

Uffe Elbæk er formentlig ikke i spil, efter at han sagde farvel som politisk leder. Det efterlader Torsten Gejl, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer i kandidatfeltet som ny politisk ordfører.

Det var kun Fock, som tidligere har siddet i Folketinget for Alternativet, der udtalte sig til pressen, inden tirsdagens gruppemøde begyndte.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun føler, at der er opbakning til hende fra folketingsgruppen, svarer Fock:

- Jeg har opbakning nu. Jeg er blevet valgt af medlemmerne med et stort flertal. Jeg tror godt, at jeg kan sige, at jeg har opbakning til at være ny politisk leder, siger Fock.

Hun erkender dog, at "sårene skal klinkes" først i forhold til folketingsgruppen, men hendes forventning er, at samarbejdet fremover bliver godt.

- Vi har en dygtig folketingsgruppe. Den har allerede vist sig utrolig manøvredygtig.

- Den har allerede indgået en klimaaftale og en finanslovsaftale, så den er i stand til at håndtere det daglige parlamentariske arbejde, selv om vi også har to helt nye folketingsmedlemmer, siger Fock.