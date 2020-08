Flagdag for Danmarks udsendte indebærer blandt andet kranselægning ved monumentet i Kastellet i København. Her under fejringen af flagdagen i 2019.

Flyverpræst prædiker alvor ved årets flagdag

Når mindegudstjenesten for faldne soldater afholdes som en del af flagdagen for Danmarks udsendte er det en alvorstung opgave for Forsvarets præst.

Leif Holmstrøm skal prædike for fjerde gang til den årlige mindegudstjeneste for faldne danske soldater, og for ham adskiller den sig fra andre gudstjenester.

Det er en særlig dag for flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm, når han lørdag den 5. september skal prædike i Holmens Kirke i anledning af flagdagen for Danmarks udsendte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her