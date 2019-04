Flygtninge på midlertidigt ophold får nej til skilsmisse

For at kunne få behandlet sin skilsmissesag her i landet kræves nemlig, at man har bopæl eller domicil her. Og det har ægtepar, hvis opholdstilladelse er meddelt efter paragraf 7, stk. 3 i udlændingeloven, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke.

Socialdemokratiet vil nu ændre den regel, og en minister og DF er åbne for det samme.

Den socialdemokratiske udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, frygter, at det kan gå ud over syriske kvinder, der kan være blevet gift som barnebrude i deres hjemland eller er udsat for vold.

- Det skal selvfølgelig være sådan, at kvinder, der kommer til Danmark og ønsker at blive skilt fra deres mand, kan blive det, siger han til Politiken.

DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, bakker ham op.

- Min umiddelbare reaktion er, at selvfølgelig skal der være mulighed for at blive skilt, men - og det er et vigtigt "men" - vi skal bare tage højde for, at vi så ikke åbner for, at der eksempelvis er nogle, der får bedre mulighed for at blive her, siger DF'eren til avisen.

Hverken udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) eller børne- og socialminister Mai Mercado (K) ønsker at lade sig interviewe om sagen over for Politiken.

Men i en skriftlig kommentar fra Mercado lyder det, at hun har sat en undersøgelse af problemstillingen i gang.

- Jeg vil gerne understrege, at det er min klare holdning, at det selvfølgelig skal være sådan, at en flygtning kan blive skilt, så man ikke bliver tvunget til at leve sammen med en voldelig ægtefælle, skriver hun til Politiken.

Hvor mange afslag der har været, kan Statsforvaltningen, der i dag har skiftet navn til Familieretshuset, ikke oplyse.