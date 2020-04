Flygtet coronahoster melder sig selv

En mand, der stak af fra politiet, efter han blev varetægtsfængslet for at hoste på betjente, melder sig selv.

En 20-årig mand, der søndag flygtede fra politiet, kort efter at han blev varetægtsfængslet for at hoste to betjente i ansigtet, har torsdag meldt sig selv til politiet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev oprindelig anholdt ved halv fire-tiden søndag morgen. Politiet havde stoppet en bil, hvori han var passager. Ifølge politiet opstod der "uenigheder" mellem ham og betjentene.

Det fik ifølge politiet den 20-årige til at stige ud af bilen og råbe "corona", hvorefter han først hostede mod den ene betjents hoved og derefter hostede mod den anden.

Senere på dagen blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger. Han nægtede sig skyldig og kærede afgørelsen til landsretten.

Men under transporten tilbage fra retten til politigården lykkedes det ham at stikke af.

Torsdag havde han tilsyneladende fået nok af livet på flugt og meldte sig selv til politiet i Aarhus.

Han blev derefter kørt til arresten til sin varetægtsfængsling, som blev stadfæstet af Vestre Landsret mandag.