Flydende panodil til børn kan igen fås i håndkøb på apoteket

Lægemiddelstyrelsen ophæver restriktioner på smertestillende medicin, som blev indført under coronakrisen.

Det kræver ikke længere en recept fra lægen, hvis man vil købe flydende smertestillende til børn på apoteket.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

Styrelsen ophæver således mandag de restriktioner på salget af lægemidlet paracetamol til børn, som blev indført i marts.

Det betyder, at man igen kan købe flydende paracetamol i håndkøb på apoteket.

Den 24. marts indførte Lægemiddelstyrelsen en midlertidig begrænsning på salget af lægemidlet, der nok er mest kendt i mærker som Panodil.

Årsagen var, at man ville sikre forsyningen af lægemidlet, da coronavirusset var på sit højeste.

Det er dog kun en del af restriktionerne, der bliver ophævet i denne omgang.

Før coronakrisen var det også muligt at købe paracetamol i produkter, der var beregnet til børn, i en række supermarkeder og på tankstationer.

Men det er kun på apotekerne, at det nu igen bliver muligt at købe paracetamol til børn i håndkøb.

Det har under coronakrisen fortsat været muligt at købe paracetamol i stikpilleform til børn på apotekerne uden recept.

Stikpillerne, der er beregnet til børn mellem 10 og 15 kilo, bliver stadig kun forhandlet i håndkøb på apotekerne, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

I marts blev der også indført restriktioner på salg af blandt andet paracetamol for voksne. Det skete, i forbindelse med at sundhedsministeren aktiverede lægemiddelberedskabet.

Det betød, at man kun kunne købe en enkelt pakke af en bestemt type håndkøbsmedicin.

Restriktionerne på salg af de fleste typer medicin til voksne blev ophævet den 29. maj.

- Vi er nu ude ovre den usikkerhed, der prægede situationen for håndkøbsmedicinen i den første fase af udbruddet, og vi er glade for, at vi derfor nu kan ophæve begrænsningen af størstedelen af salget i håndkøb, lød det dengang fra enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Merete Hermann.