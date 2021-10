Fly med danske IS-kvinder og deres børn er landet i Frankfurt

Otte kvinder med tysk statsborgerskab og 23 børn, som Tyskland henter hjem, var også om bord på flyet.

Kvinderne mistænkes for at have tilsluttet sig den militante Islamisk Stat-bevægelse for flere år siden.

- De fleste af de tilbagevendte kvinder er efter landingen blevet tilbageholdt, oplyser Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, ifølge dpa.

Kvinderne er mellem 30 og 38 år og kommer fra flere forskellige regioner af Tyskland, skriver avisen Der Spiegel.

Heiko Maas glæder sig især over, at de 23 børn nu er sluppet ud af Syrien.

- Børnene kan ikke gøre for, at de er havnet i den situation. Mødrene må stå til ansvar for deres handlinger, siger han.

Maas tilføjer, at flere af børnene er syge.

Ifølge avisen Bild blev de tyske og danske kvinder samt deres børn bragt til Kuwait i et amerikansk militærfly tidligt onsdag. I Kuwait kom de om bord på flyet til Frankfurt.

Det er uvist, hvornår de danske kvinder og deres børn ankommer til Danmark.

Onsdag bekræftede advokat Knud Foldschack, der er partsrepræsentant for to af de tre kvinder, at kvinderne var på vej mod Danmark.

- De er i en flyver på vej med kurs mod Danmark, og det er jo fantastisk, sagde han ved 20.00-tiden.

Han ville ikke oplyse, hvornår de forlod syrisk territorie.

Ifølge DR Nyheder forlod de 14 børn og de tre mødre al-Roj-fangelejren i det nordøstlige Syrien tidligt onsdag morgen.

De forventes at lande i Danmark inden for 24 timer og altså i løbet af torsdag.

De tre kvinder rejste frivilligt fra Danmark til Syrien, hvor de tilsluttede sig Islamisk Stat.